Большой театр отменил майские показы балета «Герой нашего времени» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила пресс-служба театра.

Вместо балета Серебренникова покажут постановку Эдварда Клюга «Мастер и Маргарита». Причины изменения расписания не уточняются, ранее приобретенные билеты действительны.

Серебренников прокомментировал сообщения об отмене спектакля цитатой из романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова: «Шизофрения, как и было сказано».

Серебренников поставил балет «Герой нашего времени» вскоре после празднования 200-летия со дня рождения автора одноименного романа Михаила Лермонтова. Премьера спектакля состоялась в 2015 году. На следующий год балет получил театральную премию «Золотая маска» в трех номинациях.

Администрация Большого театра уже снимала постановку с показа весной 2022 года. Вскоре театр вернул спектакль в программу, но убрал из списка авторов имя Серебренникова.

В конце марта 2022 года суд в Москве отменил условный срок Кирилла Серебренникова, ранее признанного виновным в особо крупном мошенничестве по делу «Седьмой студии». Вскоре после этого режиссер покинул Россию. После этого он сделал ряд публичных заявлений против российского вторжения в Украину.

В мае 2022 года Большой театр отменил майские показы балета «Нуреев» Серебренникова. В ноябре МХТ имени Чехова убрал имя режиссера из программки к его постановке «Лес».

Министерство культуры РФ в конце октября назвало «абсолютно логичным» исчезновение с афиш имен деятелей культуры, которые «в непростое время отказались от России». В ведомстве заявили, что соответствующий запрос поступает от российского общества.

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