Комиссия ООН перечислила военные преступления России в Украине

Российские власти совершили множество военных преступлений, преступлений против человечности и нарушений международного гуманитарного права в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине, созданной под эгидой Совета ООН по правам человека. Публикацию доклада приурочили к годовщине российского в Мариуполе.

К военным преступлениям комиссия отнесла нападения на гражданских лиц и объекты энергетической инфраструктуры, умышленные убийства, незаконное лишение свободы, пытки, изнасилования и другие виды сексуализированного насилия, а также незаконное перемещение и депортация детей.

Как отмечают авторы доклада, российские военные совершали в Украине нападения «неизбирательного и несоразмерного характера», «явно пренебрегая ущербом и страданиями гражданского населения и не принимая необходимых мер предосторожности».

Вместе с тем комиссия отмечает, что задокументировала «небольшое количество нарушений», совершенных военнослужащими ВСУ, включая вероятные неизбирательные нападения и два инцидента, которые квалифицируются как военные преступления, когда по российским военнопленным стреляли, ранили и подвергали пыткам.

В ходе подготовки доклада участники комиссии ООН посетили 56 населенных пунктов Украины, где опросили 348 женщин и 247 мужчин. В числе прочего следователи инспектировали места содержания под стражей и пыток, массовых захоронений.

Глава комиссии Эрик Месе заявил журналистам, что признаков геноцида в Украине не обнаружено.

Авторы доклада рекомендовали расследовать все выявленные нарушения и преступления и привлечь виновных к уголовной ответственности как на национальном, так и на международном уровне.

По мнению аналитиков, доклад комиссии ООН составлен в обличительном тоне в адрес России, что весьма необычно, когда дело касается члена Совета безопасности организации, отмечает «Русская служба Би-би-си».

В феврале правительство США официально заявляло о преступлениях против человечности, которые совершала Россия после начала полномасштабного вторжения в Украину.

13 марта газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Международный уголовный суд в Гааге намерен открыть два дела против России из-за преступлений, совершенных во время вторжения в Украину. Одно из них связано с похищением украинских детей, второе — с намеренными ударами по гражданской инфраструктуре. В Кремле ответили, что не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге.