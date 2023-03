Вечером 11 марта в Израиле прошла крупнейшая в истории страны акция протеста. По данным местных СМИ, в митингах против судебной реформы приняли участие сотни тысяч человек.

В частности, израильская газета Haaretz пишет, что в протестах приняли участие около 500 тысяч человек. The Jerusalem Post и The Times of Israel приводят меньшие цифры — по их информации, в демонстрациях участвовали от 250 до 300 тысяч человек.

Согласно местным СМИ, протестующие выступают против реформы, в результате которой правительство может получить право решающего голоса при выборе судей и ограничить возможности Верховного суда по отмене директив или законов. Также многие демонстранты выступают за отставку премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который находится под следствием по нескольким делам о коррупции.

«Я здесь, чтобы протестовать против реформы в законе и протестовать против нашего премьер-министра, которого мы называем «министром по делам преступности», — цитирует Reuters слова одной из протестующих.

Несмотря на размах протестов, демонстрации прошли без серьезных столкновений с полицией. В Тель-Авиве были задержаны несколько протестующих при попытке заблокировать трассу.

В начале ноября 2022 года предвыборный блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, победил на внеочередных парламентских выборах после того, как предыдущая правящая коалиция распалась. В конце декабря 2022 года парламент Израиля утвердил новое правительство страны. В СМИ сформированный кабинет министров называли «самым правым в истории страны». С тех пор в Израиле несколько месяцев продолжаются протесты против нового правительства.

Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу возглавлял правительство Израиля более 15 лет. Он ушел с поста премьер-министра в 2021 году после того, как не смог сформировать очередной коалиционный кабинет по итогам выборов.

Помимо этого, Нетаниягу является фигурантом трех дел о коррупции. Его обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием.

Биньямин Нетаниягу находится у власти дольше всех в истории Израиля. Сейчас он как никогда близок к тому, чтобы закончить карьеру в тюрьме

Биньямин Нетаниягу находится у власти дольше всех в истории Израиля. Сейчас он как никогда близок к тому, чтобы закончить карьеру в тюрьме