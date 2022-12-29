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Парламент Израиля утвердил новое правительство страны во главе с Биньямином Нетаниягу. Об этом сообщает The Times of Israel.

Новое правительство называют самым правым в истории страны. Его поддержали 63 из 120 депутатов Кнессета, 54 выступили против.

Как отмечает BBC News, во время заседания у здания парламента собрались несколько сотен протестующих, выступавших против нового правительства.

Выступая в Кнессете перед голосованием, Нетаниягу назвал три главных приоритета своей работы: прекращение ядерной программы Ирана, развитие государственной инфраструктуры и обеспечение внутренней безопасности.

Как сообщает Ynetnews, новое правительство, в частности, собирается расширять еврейские поселения на Западном берегу Иордана, что «усугубит конфликт с палестинцами».

Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу уже возглавлял правительство Израиля более 15 лет (с 1996 по 1999 и с 2009 по 2021 год). В начале ноября 2022 года предвыборный блок, возглавляемый Нетаниягу, победил на внеочередных парламентских выборах после того, как предыдущая правящая коалиция распалась. В предвыборный блок входили ультраортодоксальные партии.

Нетаниягу должен был сформировать новое правительство до 11 декабря, однако, когда он не уложился в этот срок, президент страны Ицхак Герцог дал ему еще 10 дней. Нетаниягу отчитался о создании нового правительства за несколько минут до истечения крайнего срока.

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