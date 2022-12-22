В Израиле сформировано самое правое правительство в истории страны

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Вступающий в должность премьер-министра Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил о формировании нового кабинета министров страны за несколько минут до истечения крайнего срока, установленного президентом Исааком Герцогом. Об этом пишет The Jerusalem Post.

«Благодаря огромной общественной поддержке, которую мы получили на последних выборах, я смог создать правительство, которое будет работать на благо всех граждан Израиля», — написал в твиттере Нетаниягу.

По данным издания, в новое правительство войдут представители партий и коалиций, таких как «Ликуд», «Религиозный сионизм», «ШАС», «Яхадут ха-Тора», «Оцма Йехудит» и «Ноам». Таким образом новое правительство, отмечает BBC News, станет самым правым в истории Израиля.

Предполагается, что на следующей неделе состоится заседание израильского парламента, где будут оглашены основные принципы работы нового правительства и назван состав кабинета министров. После этого должно состояться голосование и, если парламент утвердит новое правительство, то оно официально приступит к работе.

Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу возглавлял правительство Израиля более 15 лет. Он ушел с поста премьер-министра в 2021 году. В начале ноября 2022 года Нетаниягу победил на внеочередных парламентских выборах после того, как предыдущая правящая коалиция распалась.

Будущий премьер-министр должен был сформировать новое правительство до 11 декабря, однако, когда он не уложился в этот срок, президент страны Ицхак Герцог дал ему еще десять дней. В соответствии с израильским законодательством, если за выделенный срок кандидату не удается сформировать правительство, то президент может поручить эту задачу другому кандидату.

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