В Израиле впервые за 12 лет сменился премьер-министр Биньямин Нетаниягу ушел в оппозицию. Правительство возглавил миллионер Нафтали Беннет, которого называют ультранационалистом

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Нафтали Беннет в день смены правительства Израиля, 13 июня 2021 года Abir Sultan / EPA / Scanpix / LETA

Кнессет — парламент Израиля — 13 июня утвердил новое коалиционное правительство страны. В него вошли восемь из 13 парламентских партий, разных по своей идеологии — от правых («Ямина», «Тиква Хадаша» и партия русскоязычных израильтян «Наш дом Израиль») до центристских («Еш Атид» и «Кахоль-лаван») и левых (Лейбористская партия и «Мерец»). Также к коалиции присоединилась партия РААМ. Это первая за несколько десятилетий арабская партия, вошедшая в правительство Израиля. За смену кабинета министров проголосовали 60 из 120 депутатов Кнессета, против — 59.

Биньямин Нетаниягу — бессменный Израиля на протяжении 12 лет — лишился поста премьер-министра. Он был главой правительства в 1996-1999 годах, а затем снова с 2009-го. Нетаниягу стал самым молодым премьером в истории Израиля и занимал эту должность дольше всех своих предшественников. При нем США признали Иерусалим столицей страны, Израиль установил дипломатические отношения сразу с несколькими арабскими государствами и одним из первых в мире начал побеждать коронавирус. Но в разрешении конфликта с палестинскими арабами Нетаниягу, как считается, прогресса не достиг.

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Предпосылки для ухода Нетаниягу возникли еще в 2019-м. Тогда, после внеочередных выборов в Кнессет, Нетаниягу — лидер правоцентристской партии «Ликуд» — впервые в истории Израиля не смог сформировать правящую коалицию. С тех пор в стране еще трижды прошли парламентские выборы. «Ликуд» входил в число лидеров по числу полученных мандатов, но Нетаниягу не удавалось договориться с лидерами других партий о формировании коалиционного правительства. Последние выборы в Кнессет состоялись в марте 2021 года. Срок, отведенный Нетаниягу на создание кабинета министров, истек в начале мая.

Новым премьером стал лидер правой партии «Ямина» Нафтали Беннет. На последних выборах в Кнессет его партия получила семь мест (для сравнения, «Ликуд» получил 30), но именно она сыграла решающую роль в формировании правящей коалиции. В рамках соглашения о коалиционном правительстве Беннет проработает премьером первые два года. Затем его сменит на этом посту соратник по коалиции, лидер либеральной партии «Еш Атид» Яир Лапид.

49-летний Беннет — миллионер и бывший соратник Нетаниягу. Беннет родился в Хайфе. Его родители переехали из США в Израиль после . В детстве Беннет жил в США и Канаде, в юности служил в элитных частях израильской армии и изучал право в Еврейском университете в Иерусалиме. В 1999 году стал сооснователем стартапа — компании по кибербезопасности в банковской сфере Cyota. Спустя шесть лет она была продана за 145 миллионов долларов.

После этого Беннет ушел в политику. В 2006-2008 годах возглавлял аппарат Нетаниягу. Позднее между ними возник конфликт, и Беннет принялся строить самостоятельную политическую карьеру. В 2013-м он вместе с партией «Еврейский дом» прошел в Кнессет и работал министром в каждом коалиционном правительстве до 2019 года. Затем на очередных выборах в Кнессет его новая партия «Новые правые» не попала в парламент, и Беннет вместе с лидерами других правых партий создал альянс «Ямина».

Беннета называют ультранационалистом. Сам он характеризовал себя как более правого политика, чем Нетаниягу. В частности, он отвергает формулу «двух государств для двух народов» — схему мирного урегулирования конфликта израильтян и палестинских арабов, которую поддерживает большинство стран мира. Политик выступает против создания полноценного арабского государства на территории Палестины. Беннет поддерживает сохранение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, где живут около 600 тысяч евреев. Многие государства считают эти поселения незаконными.

Нетаниягу остался лидером «Ликуда» и возглавил оппозицию в Кнессете. Для него это не новая роль: он уже возглавлял парламентскую оппозицию в 2005-2009 годах. При этом Нетаниягу заявил, что намерен вернуться во власть. Эксперты не исключают такой возможности, отмечая, что новая правящая коалиция — наиболее широкая в истории Израиля, входящие в нее партии имеют серьезные идеологические разногласия — а значит, между ними неизбежны конфликты, особенно по части политики в отношении палестинцев.

Нетаниягу обвиняют в коррупции. Он стал первым премьером в истории Израиля, попавшим под суд во время пребывания в должности. Судебный процесс начался еще в мае 2020 года. Он не помешал Нетаниягу занимать премьерское кресло из-за презумпции невиновности. Политика обвиняют в том, что он принимал дорогие подарки и предоставлял привилегии бизнесменам, владеющим крупными СМИ, в обмен на позитивное освещение его деятельности в их изданиях. Нетаниягу грозит до 10 лет тюрьмы. Когда будет вынесен приговор, неизвестно. Как отмечает Reuters, суд может длиться годами.

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