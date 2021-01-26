Израильтян прививают от ковида быстрее всех в мире. И вакцинация (кажется) уже начала влиять на заболеваемость

Menahen Kahana / AFP / Scanpix / LETA

Израиль стал мировым лидером по темпам вакцинации от коронавируса, и первые результаты массового применения вакцины в масштабах страны выглядят очень обнадеживающими. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на экспертов в области общественного здравоохранения Израиля.

Израиль, где более 40% взрослого населения (старше 16 лет) уже получили первую дозу вакцины производства Pfizer-BioNTec, стал своего рода международным тестовым полигоном, призванным доказать эффективность вакцинации. Страна начала ее 20 декабря, успев сделать первую прививку более чем 2,6 миллионам граждан, а обе необходимые дозы вакцины уже получил более чем миллион человек.

Таких темпов удалось достичь благодаря специальному соглашению с производителем вакцины. 7 января премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу объявил, что договорился с компанией Pfizer о том, что к концу марта 2021 года все израильтяне старше 16 лет смогут получить прививку. В рамках соглашения Израиль станет «международной моделью быстрой вакцинации целой страны», заявил Нетаниягу: израильские власти будут обмениваться данными с фармацевтическим гигантом, чтобы помочь «разработать стратегию для победы» над вирусом.

Ускорить процесс помогли и вооруженные силы страны: в центрах вакцинации работают около 700 армейских медиков, призванных из резерва. «Мы станем первой страной, победившей коронавирус», — пообещал Нетаниягу после заключения соглашения с Pfizer.

В понедельник 25 января министерство здравоохранения Израиля и «Маккаби», одна из крупнейших медицинских организаций в стране, обнародовали первые данные о тех, кто успел получить обе необходимые дозы.

По данным израильского минздрава, из 428 тысяч израильтян, получивших вторую дозу вакцины, спустя неделю только 63 человека, или 0,014%, заразились вирусом. По данным «Маккаби», более чем через неделю после получения второй дозы заражение зафиксировано только у 20 человек из примерно 129 тысяч, или у 0,01%.

Более точные результаты, включающие сравнение привитых групп населения с непривитыми, еще не опубликованы в виде рецензируемых научных статьей. И такие необработанные данные могут быть неправильно истолкованы — в том, что касается реальной эффективности вакцины, предупреждают эксперты.

Например, две недели назад крупнейшая израильская медицинская сеть «Клалит» сообщила о том, что сравнила 200 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше, получивших первую дозу вакцины, с группой той же численности, которая еще не была вакцинирована. По данным «Клалит», уже через 14-18 дней после первого укола такие частично вакцинированные пациенты имеют на 33% меньше шансов быть зараженными.

Однако тогда многие ошибочно решили, что вакцина не показала обещанную 95-процентную эффективность.

Тем не менее, несмотря на свой оптимизм по отношению к вакцине, Нетаниягу пока остается непреклонным в том, что касается локдауна: израильтянам придется и дальше соблюдать строгие ограничения. «Нельзя даже на мгновение забывать о том, что пандемия бушует по всему миру», — заявил он.

Профессор Джонатан Халеви, президент медицинского центра «Шаарей Цедек» в Иерусалиме, подтверждает, что палаты его ковидного госпиталя все еще заполнены до отказа. Потребуются еще две-три недели, чтобы увидеть снижение числа пациентов, считает он.

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Пересказал Петр Лохов