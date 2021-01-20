Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с одним из российских против коронавируса проверил устойчивость вакцины при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия. Об этом «Медузе» рассказали четыре источника, знакомые с ходом разработки.

Теперь в регистрационное удостоверение будут внесены изменения в связи с новыми условиями хранения, рассказал «Медузе» собеседник, близкий к разработчикам вакцины. Соответствующие документы проходят утверждение в Минздраве. Другой собеседник уточнил, что это произойдет в ближайшие дни, но он утверждает, что будет выдано новое регистрационное удостоверение — а не изменено уже существующее.

«Это тот же препарат, тот же состав, просто расширен температурный режим хранения», — сказал«Медузе» собеседник, близкий к разработчикам. Но вакцина при +8 градусах будет храниться не так долго, как раньше — два месяца вместо шести. «Новые исследования по хранению при плюсовом температурном режиме провел „Генериум“ — у них получилось, что при температуре до +8 вакцина не теряет своих качеств», — рассказал собеседник «Медузы».

Говоря о новом температурном режиме вакцины, один из собеседников «Медузы» сказал: «Это стандартный терморежим для большинства вакцин, в том числе для вакцины от гриппа, поэтому холодильники для хранения при такой температуре (от +2 до +8 градусов) есть в большинстве регионов».

Регистрационное удостоверение на «Гам-Ковид-Вак» (так официально называется «Спутник V»), существующее на сегодняшний день, требует хранения препарата при -18 градусах Цельсия без возможности даже кратковременного повышения температуры. Это создает трудности с хранением и доставкой вакцины в регионы России.

Еще одно регистрационное удостоверение выдано на высушенную форму вакцины, «Гам-Ковид-Вак-Лио». Эта форма исследовалась в рамках совмещенной I/II фазы наряду с замороженной и показала почти идентичные результаты по иммуногенности, то есть по реакции иммунитета на вакцинацию. Однако в широкомасштабном исследовании эффективности препарата, проводившемся на тысячах добровольцев, использовалась только замороженная форма — «Гам-Ковид-Вак».

В чем проблема с хранением «Спутника»

Вакцина «Спутник V» должна все время находиться при температуре минус 18 и ниже. В результате ее оказалось не в чем хранить и перевозить «Фонтанка» рассказала, как власти пытаются решить эту проблему

В чем проблема с хранением «Спутника»

Вакцина «Спутник V» должна все время находиться при температуре минус 18 и ниже. В результате ее оказалось не в чем хранить и перевозить «Фонтанка» рассказала, как власти пытаются решить эту проблему