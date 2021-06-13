Биньямин Нетаниягу перестал быть премьер-министром Израиля. Он возглавлял страну 12 лет подряд

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Кнессет — парламент Израиля — утвердил новое коалиционное правительство страны, в котором не представлен бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его партия «Ликуд». Об этом сообщает The Times of Israel.

За смену правительства проголосовали 60 депутатов Кнессета, против — 59. Руководителем нового правительства стал глава правой партии «Ямина» Нафтали Беннет. Он уже принес присягу в качестве 13-го премьер-министра Израиля.

В рамках соглашения о коалиционном правительстве Беннет проработает премьером первые два года. Затем его сменит на этом посту бывший министр финансов Израиля и лидер либеральной партии «Еш Атид» Яир Лапид.

23 марта в Израиле прошли внеочередные выборы в Кнессет — четвертые за два года. Партия «Ликуд» получила четверть мест в парламенте, но Нетаниягу не смог сформировать коалиционное правительство.

Нетаниягу был премьером Израиля в 1996-1999 годах, а затем снова занял эту должность в 2009 году. До этого он на протяжении четырех лет был лидером оппозиции в Кнессете.

Президент в Израиле исполняет в основном церемониальные и представительские функции. Реальные властные полномочия находятся у премьер-министра.

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