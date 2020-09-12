Бахрейн стал четвертым арабским государством, признавшим Израиль. Месяц назад это сделали Объединенные Арабские Эмираты

Бахрейн и Израиль договорились установить дипломатические отношения. Об этом сообщил в своем твиттере президент США Дональд Трамп, при посредничестве которого это произошло.

В совместном заявлении Израиля, Бахрейна и США подчеркивается, что это соглашение является «историческим прорывом для достижения мира на Ближнем Востоке». Торжественная церемония подписания дипломатических документов состоится в Вашингтоне 15 сентября.

Как отмечает Associated Press, в Палестине раскритиковали действия Бахрейна, назвав их «предательством Иерусалима и палестинцев».

В середине августа в рамках аналогичной сделки при посредничестве Трампа о нормализации отношений с Израилем договорились Объединенные Арабские Эмираты.

Большинство стран арабского мира до сих пор отказываются признавать Израиль. До ОАЭ и Бахрейна это сделали только Египет и Иордания в 1979 и 1994 годах соответственно.