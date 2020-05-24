В Израиле начался суд над Биньямином Нетаниягу. Впервые в истории страны подсудимым оказался действующий премьер-министр
Источник: The Jerusalem Post
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В Израиле начался судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
Первое заседание суда носит технический характер. На нем Нетаниягу должен будет ознакомиться с заключением прокуратуры, а также ответить, понятна ли ему суть обвинений.
Нетаниягу обвиняют в мошенничестве, во взяточничестве и в злоупотреблении доверием. Прокуратура готовила обвинительное заключение три года; ожидается, что в суде со стороны обвинения выступят более трехсот свидетелей.
Процесс, как ожидается, будет продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет.
Ранее в Израиле неоднократно проходили процессы над бывшими премьер-министрами. Нетаниягу стал первым председателем правительства, суд над которым начался во время его пребывания в должности.