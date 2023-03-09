Зеленский поддержал протестующих в Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку протестующим гражданам Грузии, заверив, что Киев желает быть членом Евросоюза вместе с «дружеской Грузией».

«Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, раздававшийся в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение Грузии, — заявил Зеленский в своем ежедневном обращении к нации. — Нет такого украинца, который не желал успеха нашей дружеской Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха. Мы хотим быть в Евросоюзе — и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Этого заслуживают все свободные народы Европы».

В Грузии несколько дней проходят массовые протесты против законопроекта об «иностранных агентах». 7 марта, когда парламент страны одобрил документ в первом чтении, полиция жестко разогнала митинг протестующих в центре Тбилиси, применив слезоточивый газ и водометы. Сообщалось о задержании 77 человек, в том числе одного по обвинению в нападении на полицейского. 8 марта протестующие вновь собрались около здания парламента на проспекте Руставели. Спецназ вновь применил водометы, когда митингующие попытались окружить парламент и проникнуть внутрь здания. В ночь на четверг участники акции пытались строить баррикады в центре города, но в итоге их разогнали слезоточивым газом.

Западные страны предупреждали, что законопроект об «иноагентах» может лишить Грузию возможности вступления в ЕС и НАТО. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что поддерживает протестующих и наложит вето на закон.