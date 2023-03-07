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В Тбилиси тысячи людей митингуют против закона об «иностранных агентах». Он может помешать Грузии вступить в ЕС Полиция применила слезоточивый газ. Фотографии
Источник: Meduza
Несколько тысяч человек приняли участие в протестах возле парламента Грузии, который 7 марта принял в первом чтении законопроект об «иностранных агентах». В случае принятия инициативы Грузия может потерять возможность получить статус кандидата в Евросоюз и вступить в НАТО. Протесты у парламента в Тбилиси переросли в столкновения с полицией. Спецназ применил против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, протестующие кидали в полицейских бутылки, фаеры и коктейли Молотова. Вечером президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что поддерживает протестующих. Вот как проходила демонстрация в Тбилиси.