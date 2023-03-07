В Тбилиси тысячи людей митингуют против закона об «иностранных агентах». Он может помешать Грузии вступить в ЕС Полиция применила слезоточивый газ. Фотографии

Несколько тысяч человек приняли участие в протестах возле парламента Грузии, который 7 марта принял в первом чтении законопроект об «иностранных агентах». В случае принятия инициативы Грузия может потерять возможность получить статус кандидата в Евросоюз и вступить в НАТО. Протесты у парламента в Тбилиси переросли в столкновения с полицией. Спецназ применил против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, протестующие кидали в полицейских бутылки, фаеры и коктейли Молотова. Вечером президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что поддерживает протестующих. Вот как проходила демонстрация в Тбилиси.

«Медуза»

Zurab Javakhadze / Reuters / Scanpix / LETA

Протестующие бросили в сторону полицейских коктейль Молотова Irakli Gedenidze / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза»

Грузинская полиция перекрыла дорогу и использовала слезоточивый газ для разгона демонстрантов Irakli Gedenidze / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза»

Irakli Gedenidze / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза»

Первая помощь женщине, пострадавшей от слезоточивого газа Zurab Javakhadze / Reuters / Scanpix / LETA «Медуза»

«Медуза»