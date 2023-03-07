Парламент Грузии одобрил законопроект об «иноагентах». В центре Тбилиси — массовая акция протеста, полиция жестко разгоняет демонстрантов США заявили, что законопроект «вдохновлен Кремлем»
Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об «иностранных агентах». За законопроект «О прозрачности иностранного влияния» проголосовали 76 депутатов, против выступили 13 депутатов, сообщает портал «Новости-Грузия». Законопроект предусматривает, что в Грузии появится реестр «иностранных агентов», в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые более чем на 20% из-за рубежа.
Голосование по второму варианту законопроекта об «иноагентах» — «О регистрации иностранных агентов» — пройдет 9 марта. Этот проект предусматривает, что статус «агента иностранного влияния» могут получить любые физические и юридические лица, получающие финансирование из-за рубежа.
Парламент Грузии обсуждал предложения об «агентах иностранного влияния» на фоне массовых протестов. В день голосования у здания парламента на проспекте Руставели собрались несколько тысяч человек. Полиция Тбилиси начала разгонять протестующих, применив против них слезоточивый газ и водометы, сообщает корреспондент «Медузы» с места событий. Также возле парламента, предположительно, использовали светошумовые гранаты. Протестующие кидают в полицию бутылки и файеры.
Посольство США в Тбилиси заявило, что «сегодня черный день для грузинской демократии». «Обсуждение парламентом Грузии законов, вдохновленных Кремлем, несовместимо со стремлением страны к европейской интеграции и демократическому развитию. Принятие законов [об „иностранном влиянии“] нанесет ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и осложнит работу организаций, которые помогают своим согражданам [внутри страны]. Проект закона и его активное обсуждение ставят под сомнение готовность правящей партии к евроатлантической интеграции», — заявили в посольстве.