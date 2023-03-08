В Тбилиси на акции протеста против закона об «иноагентах» задержали 66 человек. Оппозиция пообещала выйти на новый митинг

На акции протеста против принятия закона об «иностранных агентах», прошедшей вечером 7 марта около грузинского парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, были задержаны 66 человек. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой МВД Грузии.

На задержанных протестующих выписаны административные протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Кроме того, МВД открыло расследование по уголовным статьям о нападении на полицейских (статья 353.1 УК Грузии) и повреждении или уничтожении чужого имущества (статья 187).

В ведомстве заявили, что мирная акция протеста в итоге «приняла насильственный характер», в частности протестующие пытались заблокировать вход в парламент и поджечь здание, бросали в полицейских камни, бутылки и «коктейли Молотова», повредили и поджигали автомобили и спецтехнику.

Как сообщалось, для разгона акции протеста полиция применила водометы и слезоточивый газ.

В МВД добавили, что в результате «насильственных действий» протестующих получили ранения около 50 сотрудников полиции, некоторым из них потребовалось хирургическое вмешательство. Также в ходе акции пострадали и граждане, отметили в ведомстве, не уточняя их число.

Лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил, что протестующие против закона об «иноагентах» вновь соберутся у парламента на проспекте Руставели днем 8 марта.

Протестная акция около парламента Грузии, в которой приняли участие несколько тысяч человек, прошла вечером 7 марта, когда депутаты принимали в первом чтении законопроект об «иностранных агентах». Критики закона считают, что он ударит по свободе слова в стране. Западные страны предупредили, что этот законопроект может лишить Грузию возможности вступления в ЕС и НАТО. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что поддерживает протестующих и наложит вето на закон об «иноагентах».