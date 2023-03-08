В Грузии завели уголовное дело на участника протеста против закона об «иноагентах». Задержанного обвиняют в нападении на полицейского

МВД Грузии объявило о задержании подозреваемого в нападении на полицейского в ходе протестной акции, прошедшей вечером 7 марта около здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси.

В пресс-релизе ведомства отмечается лишь, что задержанный родился в 2001 году. По статье 353.1 УК Грузии ему грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Ранее МВД сообщало о задержании 66 участников протестного митинга, которым вменяются административные статьи о мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

Массовые протесты в Тбилиси 7 марта проходили в то время, когда парламент Грузии в первом чтении принимал законопроект об «иностранных агентах». Полиция жестко разгоняла протестующих, применяя водометы и слезоточивый газ.

Критики закона считают, что он ударит по свободе слова в стране. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что поддерживает протестующих и наложит вето на закон об «иноагентах».

Днем 8 марта в Тбилиси прошел женский марш против законопроекта, а вечером у парламента вновь собрались протестующие. По оценкам Paper Kartuli, на акции протеста присутствуют более десяти тысяч человек. О нарушениях общественного порядка сообщений не поступало.