В Тбилиси вновь применили водометы и слезоточивый газ против протестующих из-за закона об «иноагентах»

Спецназ в Тбилиси применил водометы и слезоточивый газ против участников протестной акции, пытавшихся проникнуть в здание парламента Грузии на проспекте Руставели.

Вечером 8 марта в центре города вновь собрались противники законопроекта об «иностранных агентах», который рассматривают грузинские депутаты.

На митинге лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе выдвинул ультиматум властям, потребовав в течение часа отозвать законопроект и освободить всех задержанных на акции протеста накануне. По истечении ультиматума он призвал протестующих окружить здание парламента, чтобы не допустить депутатов на заседание в четверг.

После того, как полиция применила спецсредства, протестующие начали бить стекла и ломать ограждения в здании парламента.

В итоге спецназ начал силовой разгон митинга и вытеснил протестующих с площади у парламента.

7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об «иностранных агентах», вызвавший волну критики в стране. Во время голосования около здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси собрались несколько тысяч человек. Полиция жестко разогнала протестующих, используя водометы и слезоточивый газ. По итогам сообщалось о задержании 76 человек, которым вменили административные статьи о мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Еще одного протестующего задержали по уголовному обвинению в нападении на полицейского.