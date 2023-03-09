Политолога Демури Воронина, фигурировавшего в деле Ивана Сафронова, осудили по статье о госизмене. Его приговорили к 13 годам и трем месяцам колонии

Московский городской суд приговорил к 13 годам и трем месяцам колонии строгого режима политолога Демури Воронина, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Суд признал Воронина виновным в госизмене (статья 275 УК РФ). Приговор ему вынесли еще 17 февраля, уточнили в пресс-службе.

Политолога арестовали в феврале 2021 года. Воронин фигурировал в одном из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова, которого также осудили по статье о госизмене. По данным «Интерфакса», речь идет об эпизоде, связанном с передачей якобы секретной информации.

По версии следствия, Сафронов передал Воронину данные о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии, которую политолог, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведывательной службы Германии.

Защита Воронина дело не комментировала. Адвокаты Сафронова сообщали, что изначально Воронин признал вину, но в суде по делу журналиста заявил, что оговорил его, пишет агентство.

В сентябре 2022 года Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о «госизмене». К моменту приговора журналист, не признавший себя виновным, более двух лет провел в СИЗО.

Защита Сафронова подчеркивала, что «секретная» информация, в передаче которой обвиняли журналиста, находилась в свободном доступе. Следствие утверждало, что преследование Сафронова никак не связано с его профессиональной деятельностью. При этом ему предлагали смягчение обвинений в ответ на раскрытие своих журналистских источников.

Приговор Сафронову вступил в силу в декабре 2022 года. В феврале журналиста отправили в колонию в Красноярском крае.