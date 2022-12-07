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Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляцию защиты журналиста Ивана Сафронова на приговор суда первой инстанции по обвинению в «госизмене». Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, приговор суда первой инстанции, назначившего Сафронову 22 года лишения свободы, вступил в законную силу. Теперь Сафронова переведут из СИЗО в колонию.

Заседание, как и весь процесс, было закрытым для прессы. Журналистов, а также родных и друзей Сафронова пустили в зал суда только на оглашение решения.

Сафронов поблагодарил свою семью и сторонников за поддержку, а также выразил надежду, что его этапируют «не в Магадан или Анадырь». «А если в Анадырь, то зимой буду чистить снег, а летом облагораживать тайгу. Вообще, мощно 22 года за тексты. Но совесть того стоит, я сделал все правильно, я не мог по-другому поступить», — сказал журналист.

Сафронов также отметил, что «всех простил и не держит ни на кого зла». «Я не оговорил ни одного человека, никаких показаний, ни слова, понимая уже тогда, что будет не 10 и даже не 15 лет», — подчеркнул он. Он также сказал, что за 2,5 года в СИЗО смог «многое осознать и познакомиться с интересными и сильными людьми» и пообещал написать об этом книгу.

Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима 5 сентября 2022 года. К моменту приговора журналист более двух лет сидел в СИЗО.

Сафронов настаивает на своей невиновности. Его защита подчеркивала, что «секретная» информация, в передаче которой обвиняли Сафронова, находилась в свободном доступе.

Следствие утверждало, что преследование Сафронова никак не связано с его журналистской деятельностью — однако ему предлагали смягчение обвинений в ответ на раскрытие своих журналистских источников.