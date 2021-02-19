В Москве по подозрению в госизмене арестован политолог Демури Воронин. «Лайф» сообщил, что арест может быть связан с делом Ивана Сафронова

Лефортовский суд Москвы арестовал по делу о государственной измене гражданина России Демури Воронина. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает «Интерфакс». Воронин арестован до 13 апреля.

Как уточняет агентство, Воронин имеет степень магистра политологии и международных отношений и состоит в Германском обществе по изучению Восточной Европы.

По данным «Лайфа», Воронина арестовали 14 февраля, за несколько часов до того, как он должен был вылететь из России в Германию, где он живет.

По данным источника «Интерфакса», Воронина подозревают в передаче сведений, составляющих гостайну, одной из стран НАТО. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

Источники «Лайфа» в качестве одной из версий ареста Воронина также называют его знакомство с журналистом . Адвокат Сафронова в беседе с ТАСС допустил, что его подзащитный мог быть знаком с Ворониным, но подчеркнул, что в материалах дела журналиста политолог не упоминается.