Журналиста Ивана Сафронова, осужденного по делу о «госизмене», отправили в колонию в Красноярском крае

Журналист Иван Сафронов, осужденный по обвинению в государственной измене, будет отбывать заключение в исправительной колонии № 7 в Красноярском крае. Об этом он сам сообщил в письме после этапирования, которое опубликовано в телеграм-канале его сторонников.

«Мой маршрут из Москвы („Лефортово“) до Красноярска занял примерно три недели, что считается быстрым. Я увидел многих людей, побывал в различных тюрьмах и транзитках, сменил бог знает сколько „столыпиных“. Но я как и прежде могу сказать с уверенностью: жизнь, несмотря ни на что, есть везде», — пишет Сафронов. Сейчас он находится в карантинном отряде — до распределения в постоянный.

Как отмечает «Интерфакс», ИК-7 расположена в селе Арейское Емельяновского района Красноярского края. Это мужская исправительная колония строгого режима для осужденных впервые.

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В сентябре 2022 года Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима . К моменту приговора журналист, не признавший себя виновным, более двух лет сидел в СИЗО. Его защита подчеркивала, что «секретная» информация, в передаче которой обвиняли Сафронова, находилась в свободном доступе. Следствие утверждало, что преследование Сафронова никак не связано с его журналистской деятельностью — однако ему предлагали смягчение обвинений в ответ на раскрытие своих журналистских источников. 7 декабря апелляция защиты Сафронова была отклонена и приговор вступил в законную силу.