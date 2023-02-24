Доллар подорожал до 76 рублей впервые с апреля 2022 года на фоне новых санкций против России

Доллар США в ходе торгов на Московской бирже в пятницу достиг 76 рублей впервые с 22 апреля 2022 года, пишет «Интерфакс».

Как отмечает агентство, российский рубль снижается на новостях о новых санкциях стран-союзниц Украины в отношении России.

24 февраля Белый дом объявил, что США вместе с партнерами по введут против РФ новые санкции в годовщину российского вторжения в Украину. Они затронут свыше 200 физических и юридических лиц в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают военные действия РФ в Украине. Среди юрлиц будут российские финансовые структуры и компании, связанные с российской оборонной промышленностью.

Ранее 24 февраля о новых санкциях в отношении России объявили Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. Под британские санкции попала, в частности, Любовь Кабаева — мать гимнастки Алины Кабаевой, которую, как сообщалось, на Западе считают матерью нескольких детей президента России Владимира Путина. В австралийский санкционный список были включены в том числе пять вице-премьеров России и глава РПЦ патриарх Кирилл.

Ожидается, что к годовщине войны новые санкции против России введет и Евросоюз. По данным Bloomberg и Politico, в новый санкционный пакеты войдут ограничительные меры в отношении нескольких крупнейших российских банков. При этом накануне сообщалось, что новый пакет санкций ЕС пока не согласован.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.