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Война продолжается уже целый год. Ее хроника — в одном видео Главные кадры, снятые с февраля 2022 года

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Год назад началось полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Это был страшный год: Буча, Мариуполь, Бахмут. И война продолжается. Главные события с февраля 2022 года — в видео «Медузы».
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