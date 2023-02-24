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Война продолжается уже целый год. Ее хроника — в одном видео
Главные кадры, снятые с февраля 2022 года
12 минут
10:52, 24 февраля 2023
Год назад началось полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Это был страшный год: Буча, Мариуполь, Бахмут. И война продолжается. Главные события с февраля 2022 года — в видео «Медузы».
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