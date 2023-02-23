Евгений Пригожин заявил, что началась отгрузка боеприпасов для ЧВК Вагнера. Он неделю говорил, что Минобороны РФ не дает снаряды

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что около 6 утра 23 февраля началась отгрузка боеприпасов для его военной компании. Комментарий Пригожина распространила его пресс-служба.

«Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны», — сказал Пригожин. Он поблагодарил тех, кто «оказал последнюю каплю для того, чтобы нам начали давать боеприпасы».

Евгений Пригожин, начиная с 16 февраля, ежедневно говорил, что министерство обороны РФ не дает боеприпасы ЧВК Вагнера. 20 февраля он заявил, что военная компания испытывает «полный снарядный голод». На следующий день в Минобороны РФ заявили, что не блокируют поставки боеприпасов «добровольцам и военнослужащим штурмовых подразделений». Пригожин продолжил утверждать, что ЧВК не получает снаряды.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Наемники ЧВК Вагнера, которые формально не подчиняются Минобороны РФ, а также Евгений Пригожин неоднократно критиковали руководителей министерства. В декабре 2022 года наемники оскорбили главу Генштаба РФ Валерия Герасимова, требуя, чтобы им предоставили снаряды. В начале января 2023 года Герасимов стал командующим российским вторжением в Украину.

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