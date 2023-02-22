Пригожин снова пожаловался на нехватку боеприпасов. Он опубликовал фотографию наемников ЧВК Вагнера, погибших «из-за снарядного голода»

Пресс-служба основателя Евгения Пригожина опубликовала фотографию десятков погибших наемников. Бизнесмен в интервью «военкору» Владлену Татарскому заявил, что эти вагнеровцы были убиты из-за нехватки боеприпасов у ЧВК.

Наемники, чьи тела запечатлены на снимке, погибли 21 февраля, утверждает Пригожин. Судя по контексту интервью, они были убиты в ходе боевых действий в районе Бахмута в Донецкой области.

«Это одно из мест сбора погибших, это парни, которые погибли вчера по причине снарядного голода так называемого. Их должно было быть в пять раз меньше», — объяснил Пригожин.

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть

«Кто виноват в том, что они погибли? Виноваты те, кто должны были решить вопрос о снабжении нас достаточным количеством боеприпасов. Финальная подпись должна ставиться либо [главой Генштаба Валерием] Герасимовым, либо [министром обороны Сергеем] Шойгу. Ни один из них не хочет принимать решение», — сказал Пригожин. Причина в том, что ЧВК Вагнера «как бы не существует», сказал он.

Пригожин также опубликовал заявку на имя Герасимова с запросом необходимых боеприпасов. В этом списке закрыты названия снарядов, но, по словам бизнесмена, указано, сколько боеприпасов нужно ЧВК и сколько им пообещали дать. «Пункт один, необходимо 105 000, дают 3600. Пункт три, необходимо 7600, а дают 600», — сказал Пригожин, заявив об «оборзевших гражданах», которые «наверху сидят».

Пригожин утверждает, что некоторые российские военные снабжают ЧВК Вагнера «безо всяких бумаг», понимая, «что их могут посадить лет на десять». Он призвал жителей России требовать «снаряды вагнерам», в том числе в соцсетях.

Журналист Илья Шепелин заметил, что в трансляциях митинга-концерта в поддержку войны в Украине, который 22 февраля прошел в «Лужниках» через несколько часов после публикации интервью Пригожина, появлялись просьбы обеспечить ЧВК Вагнера боеприпасами. Он предположил, что это были боты.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В последние дни Евгений Пригожин несколько раз публично обвинял Минобороны России в отказе выдавать снаряды ЧВК Вагнера. Наемники также записали несколько видеообращений, в которых попросили военных выделить им боеприпасы.

В военном ведомстве заявили, что «все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки». Заявления о нехватке снарядов в министерстве назвали «экзальтированными» и предупредили, что «попытки внести раскол <…> между подразделениями российской группировки контрпродуктивны и играют только на пользу врагу».