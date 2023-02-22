Возле стадиона «Лужники», где должен выступить Путин, заметили комплекс ПВО

На Воробьевых горах в Москве напротив стадиона «Лужники» заметили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», сообщает «Дождь». Телеканал опубликовал в своем телеграм-канале видео с системами ПВО возле здания МГУ.

Основатель Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев в разговоре с телеканалом подтвердил, что это комплекс «Панцирь-С1». Он отметил, что раньше не слышал, что рядом с «Лужниками» есть ПВО.

На смотровой площадке Воробьевых гор также заметили два грузовика камуфляжной расцветки, похожих на военную технику, сообщило 21 февраля издание Msk1.ru. Военные эксперты предположили, что это системы радиоэлектронной борьбы.

Как ожидается, президент РФ Владимир Путин выступит 22 февраля в «Лужниках», где проходит патриотический митинг-концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества и годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

Руслан Левиев напомнил, что ранее системы ПВО появились у резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево, на крыше здания Минобороны РФ в Москве и на крыше офис-центра возле Кремля. По мнению основателя CIT, размещение ПВО в Москве во время таких мероприятий, как митинг-концерт, «вероятно, стало нормальной практикой».

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В январе 2023 года в сети опубликовали видеозаписи и фотографии с комплексами ПВО, которые появились в центре Москвы, например, на здании министерства обороны РФ. СМИ также обнаружили комплексы ПВО возле резиденций президента РФ Владимира Путина, в том числе на Валдае.

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