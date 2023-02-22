В «Лужниках» начался митинг-концерт в поддержку войны с Украиной. Организаторы обещали собрать на него 200 тысяч человек

Продолжение Путин выступил на митинге в поддержку войны

Патриотический митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!», организованный властями России к 23 февраля и годовщине вторжения в Украину, начался на стадионе «Лужники» в Москве. Трансляцию концерта ведет ТАСС.

На стадионе много патриотической символики — российские триколоры, гербы СССР, флаги советских воинских подразделений с лозунгом «Смерть немецким захватчикам», а Z-символики нет, сообщает корреспондент «Можем объяснить». По его словам, за 45 минут до начала трибуны не были заполнены «даже на половину». «Верстка» при этом сообщила, что к началу концерта «Лужники» «заполнены почти полностью». Зрители пожаловались, что стадион «не отапливается, там очень холодно».

На концерте среди прочих выступили Григорий Лепс и «Любэ», а Ольга Кормухина, Дмитрий Харатьян и Дмитрий Дюжев спели песню «Группа крови» Виктора Цоя.

Источники РИА и ТАСС ранее сообщали, что Кремль рассчитывает собрать на концерте в «Лужниках» 200 тысяч человек. Ранее в телеграм-каналах и ВК появились объявления по набору массовки для участия в митинг-концерте в «Лужниках». Зрителям пообещали заплатить по 500 рублей. Перед концертом зрителям запретили общаться со СМИ и говорить о том, что им пообещали деньги за участие, пишут «Верстка» и «Осторожно, новости».

На митинге-концерте, как ожидается, выступит Владимир Путин.

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