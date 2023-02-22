Путин выступил на митинге в поддержку войны. Его речь длилась меньше четырех минут
Президент России Владимир Путин выступил на провоенном митинге «Слава защитникам отечества», который днем 22 февраля проходит в Лужниках.
Президента приветствовали криками «Путин! Путин!», которые сменились скандированием «Россия! Россия!».
«Вот мы здесь с вами собрались на по сути праздничное мероприятие, но я знаю… Вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят сейчас рядом с нами, они сражаются героически, мужественно, храбро», — сказал Путин в начале речи.
Президент также выразил мнение, что военных «поддерживает вся страна», поэтому каждый из россиян «в известной степени является защитником отечества». «Это и медработники, и врачи, и медсестры, и нянечки, <…> это и вы все вместе, которые пришли сегодня поддержать наших бойцов», — сказал Путин.
После выступления Путина, которое длилось около трех с половиной минут, был исполнен гимн России.
Формально провоенный митинг-концерт приурочен к Дню защитника Отечества, который отмечается 23 февраля.