«Попытки внести раскол играют только на пользу врагу». Минобороны РФ ответило Евгению Пригожину, заявившему о нехватке снарядов у ЧВК Вагнера

Министерство обороны РФ ответило Евгению Пригожину, заявившему, что ЧВК Вагнера, участвующая в боях на востоке Украины, испытывает «полный снарядный голод».

В распространенном пресс-службой Минобороны РФ сообщении говорится об «экзальтированных заявлениях о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов».

Командование, заявили в Минобороны, уделяет приоритетное внимание вопросу обеспечения всем необходимым «добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений».

«Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Так было и так будет», — заявили в Минобороны. В ближайшее время, говорится в заявлении, будут удовлетворены все заявки на боеприпасы, поданные на февраль, а также начнутся поставки по заявкам на март.

«Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки, — контрпродуктивны и играют только на пользу врагу», — подчеркивается в заявлении Минобороны РФ.

Имя Евгения Пригожина и название созданной им ЧВК Вагнера в заявлении Минобороны не упоминаются.

Пригожин оперативно прокомментировал заявление Минобороны, назвав его «публичной перепиской». ЧВК Вагнера, по словам Пригожина, «недополучает 80% боеприпасов, от требуемых для выполнения боевых задач». Заявление Минобороны он назвал «плевком в сторону ЧВК Вагнера» и «попыткой скрыть свои преступления перед бойцами, которые совершают подвиг». Боеприпасов, по словам Пригожина, нет, также не поставлены и саперные лопатки. «Если будете давать боеприпасы — давайте, а не рассказывайте об этом в СМИ», — сказал Пригожин.

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В середине февраля наемники ЧВК Вагнера записали несколько видеообращений, в которых попросили военных выделить им боеприпасы, а также призывали Минобороны РФ «вовремя снабжать» их вооружением. О том, что Минобороны РФ не поставляет ЧВК Вагнера боеприпасы также несколько раз заявил и Евгений Пригожин.

Ранее Пригожин неоднократно публично критиковал представителей российского командования, а также Минобороны в целом, в частности, заявляя о недостаточном снабжении ЧВК Вагнера.

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