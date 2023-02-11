«Я провел шикарное лето с женой и сыном и понял, что устал». Футболист Павел Мамаев объявил о завершении карьеры

Футболист Павел Мамаев завершил карьеру профессионального спортсмена. Об этом он заявил в видео, которое опубликовал в своем телеграм-канале журналист и комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель.

По словам Мамаева, он решил завершить карьеру еще летом 2022 года, но не объявлял об этом публично.

«Могу признаться, что поступило , в том числе и из-за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», — сказал 34-летний футболист.

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Павел Мамаев выступал за футбольные клубы «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки». В 2010-2016 годах он играл за сборную России. Среди достижений футболиста — титул чемпиона России (в составе ЦСКА в 2013 году), три победы в Кубке Росии и две победы в Суперкубке страны.

В мае 2019 года Павел Мамаев был осужден на один год и пять месяцев колонии за то, что вместе с еще одним футболистом Александром Кокориным принял участие в . Кокорин получил один год и шесть месяцев колонии. Футболисты вышли на свободу по УДО в сентябре 2019 года.