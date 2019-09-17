Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев освободились из колонии в Белгородской области, сообщает РИА Новости.

Кокорин и Мамаев попали под суд из-за того, что в октябре 2018 года вместе с друзьями приняли участие в двух драках. В одной из них пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, в другой — чиновник Минпромторга Денис Пак.

В июне суд признал футболистов виновными в хулиганстве и умышленном нанесении вреда здоровью. Они получили около полутора лет лишения свободы; при этом им зачли срок пребывания в СИЗО из расчета день ареста за полтора в колонии. В начале сентября суд разрешил Кокорину и Мамаеву выйти по УДО.