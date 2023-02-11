Главком ВСУ заявил, что Россия использует морские дроны. Раньше о наличии такого оружия у армии РФ не сообщалось

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о том, что российская армия использовала морские надводные дроны. Об этом сообщается в телеграм-канале Залужного.

«Проинформировал своего коллегу об итогах последней массированной ракетной атаки врага, подчеркнул значение средств ПВО и еще раз поблагодарил за их предоставление. Поделился беспокойством в связи с использованием морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море», — сказано в посте.

Как отмечают украинские и российские СМИ, раньше ВСУ не сообщали, что Россия применяет морские дроны. Залужный не уточнил, как давно это происходит или сколько раз такие аппараты использовались ВС РФ.

Накануне об использовании такого оружия заявили российские «военкоры». Они выложили видео подрыва моста под Одессой и заявили, что его атаковал . Провоенный телеграм-канал «Военный осведомитель» предположил, что РФ начала разрабатывать такие дроны осенью, взяв за основу украинский беспилотник, найденный у берегов Крыма.

Залужный также рассказал Милли о боях в Донбассе: «Наиболее напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, здесь противник совершает ежедневно до 50 атак. Упорные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Мост в Затоке, который, как утверждают российские провоенные телеграм-каналы, был атакован морским беспилотником 10 февраля, называют единственным прямым путем на юго-запад Одесской области. В случае его закрытия добраться туда можно только через Молдову.

В конце октября 2022 года министерство обороны РФ заявило об атаке беспилотников, в том числе морских, на порт Севастополя. В ответ на эту атаку Россия объявила о выходе из сделки по экспорту украинского зерна через Черное море — но спустя несколько дней передумала.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский объявил сбор денег на флот морских дронов.

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