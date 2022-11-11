Украина объявила сбор средств на флот морских дронов

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на фандрайзинговой платформе United24 начался сбор средств на первый в мире флот морских дронов.

«Мы должны защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей. Дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, доставляющих зерно всему миру. Я уверен, что миллионы людей поддержат это важное направление обороны Украины. И это только для нашей защиты — на чужое мы не претендуем», — написал президент в своем .

На сайте фандрайзинговой платформы сказано, что около 20% ракет Россия запускает с моря, а поскольку украинский флот потерял до 80% своих кораблей во время аннексии Крыма в 2014 году, то в данный момент Украина ничего не может противопоставить Черноморскому флоту РФ.

Отмечается, что первоначальная цель сбора средств — это создание флота из ста морских беспилотников украинской разработки, которые зарекомендовали себя в результате успешного удара по российским кораблям в Севастополе.

На сайте United24 говорится, что один дрон стоит 10 миллионов гривен (более 16 миллионов рублей). Дальность хода беспилотника составляет 800 километров, максимальная скорость достигает 80 километров в час, а боевая нагрузка находится в пределах 200 килограммов.

По данным Генштаба ВСУ, Россия за время войны потеряла 16 кораблей. Самой значительной потерей стала утрата флагмана Черноморского флота крейсера «Москва». Минобороны РФ в середине апреля заявило, что на борту крейсера начался пожар, который привел к детонации боезапаса. На следующий день, согласно сообщению ведомства, корабль затонул во время транспортировки в условиях шторма.

Киев официально не подтвердил и не опроверг свою причастность к гибели российского флагмана. В СМИ писали, что корабль мог затонуть после удара двумя ракетами «Нептун».

На замену «Москве» флагманом Черноморского флота был выбран фрегат «Адмирал Макаров». В конце октября Украина с помощью воздушных и морских беспилотников нанесла удар по российским кораблям в Севастополе, в результате чего «Адмирал Макаров» мог получить существенные повреждения.

Что случилось с «Москвой»

На крейсере «Москва» погибли 37 человек, утверждает источник «Медузы». Раненых — примерно 100. Количество пропавших без вести неизвестно Всего на корабле находились около 500 человек

Что случилось с «Москвой»

На крейсере «Москва» погибли 37 человек, утверждает источник «Медузы». Раненых — примерно 100. Количество пропавших без вести неизвестно Всего на корабле находились около 500 человек