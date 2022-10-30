Минобороны РФ: один из морских беспилотников, атаковавших корабли в Севастополе, запустили с судна с украинским зерном

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Министерство обороны России сообщило, что украинские морские беспилотники, которые 29 октября атаковали корабли Черноморского флота, перед атакой двигались по зоне безопасности «зернового коридора», созданного для вывоза продовольствия из портов Украины.

В министерстве заявили, что выяснили это, изучив навигационные модули канадского производства, которые использовали в морских беспилотниках. Экспертиза показала, что беспилотники запустили с побережья в районе Одессы, затем они шли по зоне безопасности «зернового коридора», а в какой-то момент направились к российскому пункту базирования кораблей в Севастополе.

Координаты движения одного из морских беспилотников, по заявлению министерства, указывают на то, что он стартовал в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Черном море, что, по мнению специалистов, может говорить о том, что его запустили с борта одного из гражданских судов, используемых для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

29 октября корабли Черноморского флота в Севастополе атаковали девять летательных беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Семь из 16 дронов сбили. В результате атаки, по заявлению Минобороны РФ, «незначительное повреждение» получил морской тральщик «Иван Голубец». Аналитики GeoConfirmed при этом считают, что повреждения получили три корабля, в том числе фрегат «Адмирал Макаров».

После атаки на порт Севастополя Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в соглашении об экспорте зерна и удобрений из портов Украины, заключенном в июле при посредничестве ООН и Турции. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «окончательно срывает» соглашение об экспорте.

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