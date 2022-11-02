Экспорт зерна из портов Украины возобновлен
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, выступая в Анкаре, что вывоз зерна по гуманитарному коридору из портов Украины возобновился с 12:00 по московскому времени, сообщает Bloomberg.
По словам Эрдогана, о том, что гуманитарный коридор возобновил работу, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил главе Минобороны Турции Хулуси Акару.
В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что Россия возобновила участие в соглашении об экспорте зерна из Украины после того, как благодаря ООН и Турции получили необходимые письменные гарантии со стороны Украины. Согласно этим гарантиям, гуманитарный коридор и порты Украины не станут использовать для ведения боевых действий против РФ.
«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения», — заявили в Минобороны РФ.
29 октября Россия приостановила свое участие в соглашении об экспорте зерна и удобрений из портов Украины, заключенном при посредничестве Турции и ООН в июле. Власти России объясняли, что пошли на это из соображений безопасности после того, как украинские беспилотники атаковали в Севастополе корабли Черноморского флота.
Соглашение об экспорте зерна и удобрений из портов Украины рассчитано на 120 дней, то есть до 19 ноября 2022 года. Оно может быть автоматически продлено, если ни одна из сторон не возражает.