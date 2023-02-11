Армия РФ сбросила бомбы на остров Змеиный в Черном море. В российских телеграм-каналах также появилось видео атаки на мост под Одессой

Российские войска в ночь на 11 февраля дважды нанесли авиаудары по Одесской области, сообщило Оперативное командование ВСУ «Юг».

Атаке подверглись объекты критической инфраструктуры на территориях, граничащих с Молдовой и непризнанным Приднестровьем, чтобы «создать панические настроения среди населения», заявили в ВСУ. На остров Змеиный сбросили четыре авиабомбы, а прибрежная зона Одесской области была атакована тремя противокорабельными ракетами. Пострадавших нет.

Накануне вечером Оперативное командование «Юг» сообщало, что армия РФ атаковала беспилотниками объекты критической инфраструктуры южных регионов Украины. По версии ВСУ, всего были выпущены 12 дронов-камикадзе, 11 из них удалось сбить, еще один повредил объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.

При этом в российских провоенных телеграм-каналах вечером 10 февраля появилось видео, на котором, как утверждалось, был снят удар морского дрона по мосту в Затоке Одесской области. Издание The Insider подтвердило геолокацию ролика, на нем действительно показан мост в Затоке. Согласно дате на видео, удар был нанесен 10 февраля в 19:28.

Insider Express

Украинская армия предполагаемую атаку на мост пока не комментировала. Спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук, как сообщает УНИАН, подчеркнул, что на данный момент подтверждений достоверности видео нет. «Мы уже проходили вбросы таких видео и распространение такого рода информации. Поэтому еще раз: военные сообщат, если что-то подобное было. На данный момент такой информации нет», — сказал спикер.

Как рассказали источники The Insider, мост в Затоке — единственный прямой путь на юго-запад Одесской области. В случае его закрытия добраться туда можно только через Молдову.

«Военкор» ВГТРК Евгений Поддубный назвал мост в Затоке «воротами для западной техники, боеприпасов и западных и советского образца», которые поставляют Украине ее союзники.

Россия и раньше неоднократно наносила удары по мосту.

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