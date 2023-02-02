«Российские власти несут ответственность за его здоровье». ЕС призвал Россию к ответу за пытки над Навальным

Верховный представителя Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель опубликовал заявление по случаю второй годовщины приговора российскому политику Алексею Навальному, которому 2 февраля 2021 года назначили реальный срок вместо условного по так называемому делу «Ив Роше». Позже в колонии оппозиционера дополнительно осудили по делам о мошенничестве и «неуважении к суду».

Боррель осудил власти России за издевательства и пытки, которым Навального регулярно подвергают в заключении.

Сообщения о неоднократном жестоком обращении, физических и психологических пытках со стороны российских тюремных властей в отношении Алексея Навального вызывают глубокую тревогу. Российские власти несут ответственность за его безопасность и здоровье, и мы призываем их к ответу.

Из своей тюремной камеры Навальный мужественно продолжает выступать против подавления российскими властями свободы слова и независимых СМИ. Необоснованная, неспровоцированная и незаконная война России против Украины, которая продолжается уже двенадцатый месяц, только усилила внутренние репрессии и систематические преследования наиболее ярых критиков Кремля и гражданского общества в целом.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Алексея Навального, отбывающего заключение в ИК-6 во Владимирской области, с августа 2022 года 11 раз отправляли в штрафной изолятор — по надуманным поводам или незначительным нарушениям, например, за то, что он не вовремя умывался, ходил без куртки и не по уставу застегивал пуговицу на робе. За полгода политик провел в ШИЗО больше 100 дней. Также его содержали в помещении камерного типа.

В начале января адвокат оппозиционера Вадим Кобзев заявил, что Навальный находится в ШИЗО «с температурой, лихорадкой и кашлем». Жена политика обвинила администрацию колонии в отказе лечить ее мужа. Сотни российских врачей подписали открытое письмо с требованием «прекратить издевательства» над Навальным. В середине января Кобзев рассказал, что политик получил антибиотики, а его состояние «перестало ухудшаться».

Сам Навальный рассказывал о попытках заразить его через сокамерника. По словам политика, того забирали из ШИЗО, клали в медчасть, «забитую больными гриппом», а на следующий день возвращали в камеру. К концу января, как утверждал Навальный, так произошло уже пять раз. Также он рассказывал, что ему в камеру поставили три мощные лампы дневного света, которые работают по 16 часов в сутки и от которых он «станет слепым через три месяца».

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