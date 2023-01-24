Нобелевские лауреаты Дмитрий Муратов и Мария Ресса призвали Красный Крест помочь Навальному. В организации ответили, что «мандата на подобные действия нет»

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Лауреаты Нобелевской премии мира 2021 года, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса, направили в Международный комитет Красного Креста обращение с требованием вмешаться в судьбу политика Алексея Навального. Текст обращения опубликован на сайте «Новой газеты».

Невозможно чувствовать себя человеком, когда рядом, в тюрьмах и лагерях, мучают политических заключенных. Посмотрите, что сделали с политиком Алексеем Навальным. Многочисленные наказания по любому поводу и отсутствие медицинской помощи. Можно после этого смотреть в глаза его жене, детям, родителям? Поступите так, как вам подсказывают ваш универсальный гуманитарный принцип: «Предотвращение страданий людей».

Мы обращаемся к вам как лауреаты Нобелевской премии мира к лауреатам Нобелевской премии мира. Воспользуйтесь своим правом. Пока мучения продолжаются, все мы — соучастники палачей.

Авторы обращения отметили, что после Второй мировой войны за Красным Крестом закреплена «возможность оказывать помощь политзаключенным». «И мы просим: воспользуйтесь ей. Проявите самоотверженность», — заявили Муратов и Ресса.

В сообщении «Новой газеты» сказано, что представители Красного Креста в разговоре с одним из авторов письма сообщили, что «мандата на подобные действия у организации нет».

Алексей Навальный с 17 января 2021 года находится в заключении. Его задержали после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком». Навальный находится в колонии в ИК-6 во Владимирской области. Начиная с августа 2022 года, политик провел более 100 дней в штрафном изоляторе. В январе 2023 года у Навального поднялась температура, его состояние ухудшилось; по словам защиты политика, ему не оказывают должную медицинскую помощь.

Открытые письма в поддержку Алексея Навального ранее публиковали медицинские работники, адвокаты и действующие и бывшие депутаты разного уровня.

В январе соратники Алексея Навального объявили о старте кампании #FreeNavalny, которая «объединит усилия людей по всему миру, направленные на освобождение» политика.

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