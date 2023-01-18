«Мы не молчим». Российские депутаты опубликовали обращение в поддержку Навального
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Действующие и бывшие депутаты разного уровня поставили свои подписи под обращением в поддержку Алексея Навального. Текст открытого письма опубликовал в фейсбуке бывший муниципальный депутат московского округа Останкинский Сергей Цукасов.
Депутаты, говорится в обращении, представляют граждан из разных регионов и городов, среди их избирателей, в том числе, есть «сторонники Алексея Навального, которые на протяжении многих лет поддерживали его политическую деятельность и борьбу с коррупцией».
Сегодня жители нашей Родины лишены права высказывать свой протест, пока еще гарантированного статьей 31 Конституции РФ, но фактически уничтоженного федеральными законами и постановлениями региональных чиновников. Даже высказывание своего мнения в сети Интернет сопряжено с высокими рисками преследования, административного и уголовного. Поэтому Вам кажется, что все в порядке — никто не протестует, все молчат. Мы не молчим.
Подписавшие обращение требуют немедленно прекратить отправлять Навального в штрафной изолятор, а также прекратить выносить ему необоснованные дисциплинарные взыскания, «направленные на создание невыносимых условий содержания и препятствие гарантированным законом встреч с близкими родственниками». Также депутаты настаивают на том, что Навальному необходимо своевременно оказывать медицинскую помощь и допускать к нему гражданских врачей, а, при наличии показаний, в срочном порядке госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения.
Кроме того, считают поставившие свои подписи под обращением, нужно провести «публичную и гласную надзорную проверку законности действий, связанных с угрозой права Алексея Навального на жизнь» и привлечь виновных к ответственности.
Обращение подписали:
- Васильев Денис, депутат МО Морской, Санкт-Петербург
- Юферев Никита Андреевич, депутат МО Смольнинское, Санкт-Петербург
- Резник Максим, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и VI созывов
- Андрухов Леонид, депутат МО Остров Декабристов, Санкт-Петербург
- Батожок Егор, депутат МО Морской, Санкт-Петербург
- Сизова Полина, депутат МО Малая Охта, Санкт-Петербург
- Толкачев Григорий, Депутат МО Гагаринский IV созыва, Москва
- Галкина Ольга, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V созыва
- Дуленков Алексей, депутат Совета депутатов I созыва Наро-Фоминского городского округа Московской области
- Кулекин Вячеслав, депутат МО 72, Санкт-Петербург
- Калëнов Алексей, депутат МО Малая Охта, Санкт-Петербург
- Русакова Елена, Председатель Совета депутатов МО Гагаринский IV созыва, Москва
- Иванов Михаил, депутат МО Зюзино IV созыва, Москва
- Моисейкин Андрей, депутат МО Дворцовый округ, Санкт-Петербург
- Халимовский Максим Юрьевич, Малая Охта, Санкт-Петербург
- Гайсина Ирина, депутат МО Владимирский округ, Санкт-Петербург
- Волга Роман, депутат МО г. Колпино, Санкт-Петербург
- Хорошилов Василий, Депутат МО Академический IV созыва, Москва
- Морозова Вера, депутат МО Малая Охта, Санкт-Петербург
- Цукасов Сергей, депутат МО Останкинский IV созыва, Москва
- Архангельская Антонина, депутат Бабушкинского МО IV созыва, Москва
- Щербакова Юлия, депутат МО Черёмушки IV созыва, Москва
- Алиева Елизавета Романовна, депутат СД МО Марьина роща IV-созыва, Москва
- Касимова Татьяна Леонидовна, депутат IV созыва, и. о. главы МО Хамовники, Москва
- Соколов Антон Сергеевич, депутат ГО «Город Йошкар-Ола»
- Маркевич Дмитрий Алексеевич, депутат Литейного округа, Санкт-Петербург
- Горчакова Марина Александровна, МО Правобережный, Санкт-Петербург
- Кириллов Никита Никитович, МО Ульянка, Санкт-Петербург
- Боварь Виталий Викторович, депутат, замглавы МО Владимирский округ, Санкт-Петербург
- Волнов Юрий, депутат МО Преображенское IV созыва, Москва
- Балтруков Дмитрий Николаевич, депутат МО Смольнинское, Санкт-Петербург
- Самусев Сергей Александрович, депутат МО № 15, Санкт-Петербург
- Кунин Василий Евгеньевич, депутат МО Малая Охта, Санкт-Петербург
- Костылев Богдан, депутат МО Измайлово IV созыва, Москва
- Ярилин Павел, депутат СД IV созыва МО Аэропорт, Москва
- Уткина Светлана, депутат МО Финляндский округ, Санкт-Петербург
- Соленова Мария Сергеевна, депутат МО Сокол IV созыва, Москва
- Голев Артём, депутат МО Малая Охта, Санкт-Петербург
- Фильченко Галина, депутат Тверской р-н IV созыва г. Москва
- Подольская Ольга депутат МО г. Ефремов Тульская обл.
- Андрей Прокофьев депутат МО Северное Тушино IV созыва, Москва
- Александр Коровайный, депутат Совета муниципального образования Ейского района VI созыв, Краснодарский край
- Ашихмин Сергей Васильевич МО г. Вольск, Саратовская область
- Котов Виктор Николаевич, депутат СД МО Басманный IV созыва, Москва
- Картавин Антон Викторович, депутат Совета депутатов города Новосибирска VII созыва
- Костромичев Антон, депутат МО Северное Тушино IV созыва, Москва
- Виленц Алексей Викторович депутат СД МО Черёмушки IV созыва, Москва
- Филина Елена Евгеньевна депутат СД МО проспект Вернадского IV созыва, Москва
- Климов Антон Михайлович, депутат МО Вырицкое городское поселение, Гатчинский район, Ленингралская область
- Фатеев Андрей Леонидович, депутат Думы г. Томск
Алексея Навального в канун Нового года в десятый раз за время пребывания в колонии перевели в штрафной изолятор. Ему назначили 15 суток ШИЗО за то, что он якобы умывался в неположенное время. Адвокат Вадим Кобзев сообщил, что в камере ШИЗО Навальный находится «с температурой, лихорадкой и кашлем», добавив, что политику не оказывают должную медицинскую помощь, в том числе не принимают переданные для него лекарства.
Открытые письма в поддержку Навального опубликовали представители медицинского сообщества и адвокаты. Соратники Алексея Навального объявили о старте кампании #FreeNavalny, которая «объединит усилия людей по всему миру, направленные на освобождение» политика.