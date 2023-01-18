«Мы не молчим». Российские депутаты опубликовали обращение в поддержку Навального

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Действующие и бывшие депутаты разного уровня поставили свои подписи под обращением в поддержку Алексея Навального. Текст открытого письма опубликовал в бывший муниципальный депутат московского округа Останкинский Сергей Цукасов.

Депутаты, говорится в обращении, представляют граждан из разных регионов и городов, среди их избирателей, в том числе, есть «сторонники Алексея Навального, которые на протяжении многих лет поддерживали его политическую деятельность и борьбу с коррупцией».

Сегодня жители нашей Родины лишены права высказывать свой протест, пока еще гарантированного статьей 31 Конституции РФ, но фактически уничтоженного федеральными законами и постановлениями региональных чиновников. Даже высказывание своего мнения в сети Интернет сопряжено с высокими рисками преследования, административного и уголовного. Поэтому Вам кажется, что все в порядке — никто не протестует, все молчат. Мы не молчим.

Подписавшие обращение требуют немедленно прекратить отправлять Навального в штрафной изолятор, а также прекратить выносить ему необоснованные дисциплинарные взыскания, «направленные на создание невыносимых условий содержания и препятствие гарантированным законом встреч с близкими родственниками». Также депутаты настаивают на том, что Навальному необходимо своевременно оказывать медицинскую помощь и допускать к нему гражданских врачей, а, при наличии показаний, в срочном порядке госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения.

Кроме того, считают поставившие свои подписи под обращением, нужно провести «публичную и гласную надзорную проверку законности действий, связанных с угрозой права Алексея Навального на жизнь» и привлечь виновных к ответственности.

Обращение подписали:

Васильев Денис, депутат МО Морской, Санкт-Петербург Юферев Никита Андреевич, депутат МО Смольнинское, Санкт-Петербург Резник Максим, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и VI созывов Андрухов Леонид, депутат МО Остров Декабристов, Санкт-Петербург Батожок Егор, депутат МО Морской, Санкт-Петербург Сизова Полина, депутат МО Малая Охта, Санкт-Петербург Толкачев Григорий, Депутат МО Гагаринский IV созыва, Москва Галкина Ольга, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V созыва Дуленков Алексей, депутат Совета депутатов I созыва Наро-Фоминского городского округа Московской области Кулекин Вячеслав, депутат МО 72, Санкт-Петербург Калëнов Алексей, депутат МО Малая Охта, Санкт-Петербург Русакова Елена, Председатель Совета депутатов МО Гагаринский IV созыва, Москва Иванов Михаил, депутат МО Зюзино IV созыва, Москва Моисейкин Андрей, депутат МО Дворцовый округ, Санкт-Петербург Халимовский Максим Юрьевич, Малая Охта, Санкт-Петербург Гайсина Ирина, депутат МО Владимирский округ, Санкт-Петербург Волга Роман, депутат МО г. Колпино, Санкт-Петербург Хорошилов Василий, Депутат МО Академический IV созыва, Москва Морозова Вера, депутат МО Малая Охта, Санкт-Петербург Цукасов Сергей, депутат МО Останкинский IV созыва, Москва Архангельская Антонина, депутат Бабушкинского МО IV созыва, Москва Щербакова Юлия, депутат МО Черёмушки IV созыва, Москва Алиева Елизавета Романовна, депутат СД МО Марьина роща IV-созыва, Москва Касимова Татьяна Леонидовна, депутат IV созыва, и. о. главы МО Хамовники, Москва Соколов Антон Сергеевич, депутат ГО «Город Йошкар-Ола» Маркевич Дмитрий Алексеевич, депутат Литейного округа, Санкт-Петербург Горчакова Марина Александровна, МО Правобережный, Санкт-Петербург Кириллов Никита Никитович, МО Ульянка, Санкт-Петербург Боварь Виталий Викторович, депутат, замглавы МО Владимирский округ, Санкт-Петербург Волнов Юрий, депутат МО Преображенское IV созыва, Москва Балтруков Дмитрий Николаевич, депутат МО Смольнинское, Санкт-Петербург Самусев Сергей Александрович, депутат МО № 15, Санкт-Петербург Кунин Василий Евгеньевич, депутат МО Малая Охта, Санкт-Петербург Костылев Богдан, депутат МО Измайлово IV созыва, Москва Ярилин Павел, депутат СД IV созыва МО Аэропорт, Москва Уткина Светлана, депутат МО Финляндский округ, Санкт-Петербург Соленова Мария Сергеевна, депутат МО Сокол IV созыва, Москва Голев Артём, депутат МО Малая Охта, Санкт-Петербург Фильченко Галина, депутат Тверской р-н IV созыва г. Москва Подольская Ольга депутат МО г. Ефремов Тульская обл. Андрей Прокофьев депутат МО Северное Тушино IV созыва, Москва Александр Коровайный, депутат Совета муниципального образования Ейского района VI созыв, Краснодарский край Ашихмин Сергей Васильевич МО г. Вольск, Саратовская область Котов Виктор Николаевич, депутат СД МО Басманный IV созыва, Москва Картавин Антон Викторович, депутат Совета депутатов города Новосибирска VII созыва Костромичев Антон, депутат МО Северное Тушино IV созыва, Москва Виленц Алексей Викторович депутат СД МО Черёмушки IV созыва, Москва Филина Елена Евгеньевна депутат СД МО проспект Вернадского IV созыва, Москва Климов Антон Михайлович, депутат МО Вырицкое городское поселение, Гатчинский район, Ленингралская область Фатеев Андрей Леонидович, депутат Думы г. Томск

Алексея Навального в канун Нового года в десятый раз за время пребывания в колонии перевели в штрафной изолятор. Ему назначили 15 суток ШИЗО за то, что он якобы умывался в неположенное время. Адвокат Вадим Кобзев сообщил, что в камере ШИЗО Навальный находится «с температурой, лихорадкой и кашлем», добавив, что политику не оказывают должную медицинскую помощь, в том числе не принимают переданные для него лекарства.

Открытые письма в поддержку Навального опубликовали представители медицинского сообщества и адвокаты. Соратники Алексея Навального объявили о старте кампании #FreeNavalny, которая «объединит усилия людей по всему миру, направленные на освобождение» политика.