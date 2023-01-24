Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар» в 2023 году. Рекордсменом по количеству номинаций стала картина «Все, везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, обратило внимание издание Variety.

Лента «Все, везде и сразу» номинирована в 11 категориях. Среди них — «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшие костюмы».

У драматических фильмов «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина» по девять номинаций, у байопика «Элвис» — восемь, у автобиографической ленты Стивена Спилберга «Фабельманы» — семь. Драма «Тар» и боевик «Топ Ган: Мэверик» получили по шесть номинаций, фантастика «Черная Пантера: Ваканда навеки» — пять.

Все эти фильмы, кроме «Черной пантеры», присутствуют в главной номинации «Лучший фильм». Также в нее попали «Аватар: Путь воды», «Говорят женщины», «Треугольник печали».

Режиссеры Тодд Филд, («Тар»), Рубен Эстлунд («Треугольник печали»), Мартин Макдона («Банши Инишерина»), Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»), а также Стивен Спилберг («Фабельманы») номинированы на «Оскар» за лучшую режиссуру.

Среди номинантов за лучшую мужскую роль Брендан Фрейзер («Кит»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Остин Батлер («Элвис»), Пол Мескал («Солнце мое»), Билл Найи («Жить»).

В категории «Лучшая женская роль» на «Оскар» выдвинуты Мишель Йео («Все везде и сразу»), Кейт Бланшетт («Тар»), Ана де Армас («Блондинка»), Мишель Уильямс («Фабельманы»), Андреа Райзборо («Ради Лесли»).

В категории «Лучший документальный фильм» на премию Американской киноакадемии выдвинута картина «Навальный», снятая режиссером Дэниэлом Роэром. Работа якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» номинировали на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».

95-я церемония награждения премией «Оскар» пройдет 12 марта 2023 года.

В начале января «Фабельманы» получили «Золотой глобус» как лучший драматический фильм, а Стивен Спильберг был назван лучшим режиссером. Мартин Макдона получил награду за лучший сценарий за «Банши Инишерина», а сам фильм был признан лучшей комедией. Лучшими актерами в драматическом фильме на церемонии вручения «Золотого глобуса» были признаны Остин Батлер («Элвис») и Кейт Бланшетт («Тар»), а в комедийном фильме — Колин Фаррелл («Банши Инишерина») и Мишель Йео («Все везде и сразу»).