Украина «де-факто» уже стала членом НАТО, заявил министр обороны страны Алексей Резников

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Украина де-факто уже стала членом Североатлантического альянса, хотя де-юре пока не вступила в него. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «Би-би-си».

«Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать. <…> Я уверен, что в ближайшем будущем мы станем членами НАТО де-юре», — сказал Резников.

Он не согласился с предположением, что его заявление вызовет недовольство не только в России, но и среди стран НАТО, которые подчеркивают, что альянс не является участником российско-украинского конфликта. «Почему [мои слова] неоднозначны? Это правда. Это факт», — заявил Резников.

Он также выразил уверенность, что Украина получит от Запада танки, боевые самолеты и дальнобойные ракетные установки, потому что западные страны стали менять отношение к поставкам вооружений ВСУ.

Помимо этого, министр обороны Украины анонсировал активизацию военных действий весной. «Мы понимаем, что они будут готовы к [наступлению], и, конечно же, мы должны быть готовы к [наступлению]», — сказал Резников.

Однако он отверг предположение о том, что российская армия снова будет наступать с территории Беларуси, пояснив, что для подготовки такой операции нужны время и ресурсы, которых, по его словам, у российской армии сейчас нет.

В декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия якобы собирается предпринять новое наступление в Украине в первые месяцы 2023 года. При этом, по словам начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова, свое наступление планирует и украинская сторона.

11 января министр обороны России Сергей Шойгу сменил командующего вторжением в Украину — вместо генерала Сергея Суровикина им стал глава Генштаба Валерий Герасимов (Суровикина перевели в его заместители). Перестановку официально объяснили «расширением масштаба решаемых задач».

В начале января стало известно, что некоторые западные страны готовы поставить Украине танки, которые она просила с самого начала полномасштабной войны. В частности, об этом намерении заявили Польша и Великобритания. БМП, называемые легкими танками, Украина также получит от Франции и США.

Сейчас самые активные боевые действия идут в районе города Соледар в Донецкой области. Предположительно, за последние дни российские войска сумели захватить его практически полностью, хотя, по утверждениям украинской стороны, бои за город продолжаются.

Читайте также

Россия заявляет о захвате Соледара, Украина его отрицает. Что там на самом деле происходит? И какое значение это имеет для хода всей войны?

Читайте также

Россия заявляет о захвате Соледара, Украина его отрицает. Что там на самом деле происходит? И какое значение это имеет для хода всей войны?