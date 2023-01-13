Минобороны Великобритании: Россия использует труд заключенных на оборонных предприятиях
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Российский оборонный сектор, вероятно, использует труд заключенных, чтобы удовлетворить потребности производства в военное время. Об этом говорится в очередной сводке Минобороны Великобритании, посвященной российскому вторжению в Украину.
В министерстве напомнили, что в ноябре 2022 года «Уралвагонзавод», крупнейший в России производитель танков, сообщил после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), что примет на работу 250 заключенных.
В России существует давняя традиция тюремного труда, с 2017 года принудительный труд вновь законодательно ввели как отдельное уголовное наказание, отмечает ведомство.
ФСИН контролирует целую «империю», насчитывающую более 400 тысяч заключенных, говорится в сводке. Российское ведомство нередко обвиняют в крайней жестокости и коррупции.
Заключенные — это уникальный человеческий ресурс, который российские лидеры могут использовать для поддержки своей «спецоперации», поскольку желающих добровольно принять участие в войне по-прежнему не хватает, считают британские военные.
Труд заключенных, вероятно, будет особенно востребован производителями относительно низкотехнологичного оружия, такими как «Уралвагонзавод», которые почти наверняка испытывают сильное давление со стороны Москвы, требующей увеличить объемы производства.
Российских заключенных активно вербуют участвовать во вторжении в Украину. Этим занимается ЧВК Вагнера бизнесмена Евгения Пригожина и, по сообщениям СМИ, Минобороны РФ. В обмен на участие в боевых действиях заключенным предлагают деньги и снятие судимости.
В начале января Пригожин сообщил, что первая группа завербованных ЧВК Вагнера, завершила контракт и вернулась из Украины. По словам бизнесмена, этих осужденных помиловали. Правозащитница и журналистка Ева Меркачева со слов близких осужденных рассказывала, что завербованных вагнеровцами заключенных освобождали до того, как вывезти их из колоний. Это происходило в рамках процедуры помилования президентом РФ, которая была государственной тайной.
После начала вербовки заключенных сообщалось о нескольких случаях гибели или убийств, в том числе наемниками ЧВК Вагнера, заключенных на фронте. «Медиазона» также отмечала, что в сентябре — октябре 2022 года количество заключенных в российских исправительных колониях сократилось на 23 тысячи человек - больше, чем в результате амнистий последних лет.