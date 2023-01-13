Минобороны Великобритании: Россия использует труд заключенных на оборонных предприятиях

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Российский оборонный сектор, вероятно, использует труд заключенных, чтобы удовлетворить потребности производства в военное время. Об этом говорится в очередной сводке Минобороны Великобритании, посвященной российскому вторжению в Украину.

В министерстве напомнили, что в ноябре 2022 года «Уралвагонзавод», крупнейший в России производитель танков, сообщил после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), что примет на работу 250 заключенных.

В России существует давняя традиция тюремного труда, с 2017 года принудительный труд вновь законодательно ввели как отдельное уголовное наказание, отмечает ведомство.

ФСИН контролирует целую «империю», насчитывающую более 400 тысяч заключенных, говорится в сводке. Российское ведомство нередко обвиняют в крайней жестокости и коррупции.

Заключенные — это уникальный человеческий ресурс, который российские лидеры могут использовать для поддержки своей «спецоперации», поскольку желающих добровольно принять участие в войне по-прежнему не хватает, считают британские военные.

Российских заключенных активно вербуют участвовать во вторжении в Украину. Этим занимается ЧВК Вагнера бизнесмена Евгения Пригожина и, по сообщениям СМИ, Минобороны РФ. В обмен на участие в боевых действиях заключенным предлагают деньги и снятие судимости.

В начале января Пригожин сообщил, что первая группа завербованных ЧВК Вагнера, завершила контракт и вернулась из Украины. По словам бизнесмена, этих осужденных помиловали. Правозащитница и журналистка Ева Меркачева со слов близких осужденных рассказывала, что завербованных вагнеровцами заключенных освобождали до того, как вывезти их из колоний. Это происходило в рамках процедуры помилования президентом РФ, которая была государственной тайной.

После начала вербовки заключенных сообщалось о нескольких случаях гибели или убийств, в том числе наемниками ЧВК Вагнера, заключенных на фронте. также отмечала, что в сентябре — октябре 2022 года количество заключенных в российских исправительных колониях сократилось на 23 тысячи человек - больше, чем в результате амнистий последних лет.