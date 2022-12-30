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Президент РФ Владимир Путин вряд ли будет в ближайшее время общаться с журналистами кремлевского пула в таком же формате, как до пандемии коронавируса. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Честно говоря, вряд ли оно [общение президента с сотрудниками СМИ] будет совсем таким же, как оно было до пандемии в обозримой перспективе», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Песков отметил, что происходят «процесс мутации [коронавируса] и сильные эпидемиологические волны разных штаммов гриппа», поэтому те, кто отвечает за безопасность и здоровье Путина, должны «принимать меры предосторожности».

«В таких условиях здоровье президента — этот вопрос государственной безопасности. Поэтому ожидать, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу: не будет», — добавил представитель Кремля.

Как напоминает ТАСС, 22 декабря президент РФ дал часовую пресс-конференцию журналистам кремлевского пула. Зайдя в зал, Путин обратил внимание на значительную дистанцию между ним и сотрудниками СМИ. Он предложил «подойти поближе», но Песков настоял, чтобы журналисты не перемещались, объяснив это «техническими условиями для обеспечения лучшей передачи звука».

В 2020 году «прямая линия» линия с Путиным не состоялась из-за ковида. В 2021-м ее провели, несмотря на то, что распространение вируса продолжилось. Большая пресс-конференция в 2020-м прошла в резиденции Путина в Ново-Огарево. Перед этим журналистов отправили на двухнедельный карантин.

Кроме того, «эпидемиологические ограничения» не мешали президенту РФ встречаться с представителями других государств. Так, 19 декабря Путин отправился с визитом в Минск, а 26 декабря провел неформальный саммит СНГ в Петербурге.

В 2022 году, во время войны России с Украиной, Владимир Путин отменил многие традиционные форматы своих выступлений. Не состоялись его «прямая линия» с жителями РФ, обычно проводившаяся летом, и итоговая пресс-конференция, которая ежегодно проходила в декабре. Также президент не стал обращаться с посланием Федеральному собранию, хотя делать это ежегодно его обязывает закон.

О причинах отмены мероприятий

Путин отменил большую пресс-конференцию из-за военных неудач в Украине — и опасений новых «диверсий» в России The Moscow Times рассказала о том, как принималось это решение

О причинах отмены мероприятий

Путин отменил большую пресс-конференцию из-за военных неудач в Украине — и опасений новых «диверсий» в России The Moscow Times рассказала о том, как принималось это решение