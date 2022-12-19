«Мы вдвоем самые вредные и токсичные люди на этой планете». Лукашенко и Путин впервые с 2019 года встретились в Минске

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Президент России Владимир Путин посетил Минск и встретился с Александром Лукашенко.

Переговоры Путина и Лукашенко в составе расширенных делегаций длились более двух с половиной часов. Среди членов российской делегации были, в частности, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Основной темой переговоров было заявлено двустороннее сотрудничество. По словам Путина, «обсуждения прошли с учетом обстановки в мире, которая складывается в целом, ну и в нашем регионе в частности».

На пресс-конференции, которая прошла после встречи, ни Путин, ни Лукашенко ни разу прямо не упоминали войну в Украине.

При этом президент РФ отметил, что Россия и Беларусь договорились продолжать практику совместных военных учений, а также сообща бороться с санкциями. «Мы вдвоем — соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начал думать, что он. Ну приняли решение, что вместе, одинаково», — сказал Лукашенко, комментируя отношение к нему и к Путину в мире. .

Путин и Лукашенко встречаются регулярно. С начала 2022 года Лукашенко приезжал в Россию семь раз, еще несколько встреч прошли в других странах в рамках международных форумов. При этом поездка в Минск стала для Путина первой с 2019 года.