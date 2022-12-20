Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки воюющих. В нее вошел создатель телеграм-канала «Рыбарь»

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В России будет создана рабочая группа взаимодействия органов власти и организаций по вопросам мобилизации, социальной поддержки воюющих и членов их семей. Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Группу возглавил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. В ее состав вошел 31 человек, в том числе члены российского парламента и авторы популярных телеграм-каналов о войне.

Среди них создатель канала WarGonzo Семен Пегов (1,3 миллиона подписчиков в телеграме), военные корреспонденты ВГТРК Евгений Поддубный (893 тысячи подписчиков) и Александр Сладков (988 тысяч подписчиков), а также Михаил Звинчук — создатель военного телеграм-канала «Рыбарь», на который подписаны 1,1 миллиона пользователей телеграма.

Среди задач рабочей группы — мониторинг правоприменительной практики по вопросам мобилизации; рассмотрение вопросов размещения и обеспечения мобилизованных, а также социальной помощи их семьям; проведение «информационной и разъяснительной работы» по вопросам мобилизации.

«Рыбарь» набрал популярность после полномасштабного вторжения России в Украину, он освещает войну с пророссийских позиций. Первым имя создателя канала назвал . Издание сообщило, что это Михаил Звинчук — 31-летний военный переводчик-арабист, бывший сотрудник пресс-службы Минобороны. Позднее Звинчук в интервью RTVI подтвердил, что он и его «коллега» Денис Щукин создали проект «Рыбарь».

Мобилизация в России началась 21 сентября. В конце октября руководство Минобороны доложило Путину о ее завершении. Сам президент также заявил, что мобилизация закончена — но не подписал соответствующий указ. Таким образом, официально мобилизация в России не окончена, и Минобороны в любой момент может возобновить призыв.

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The Bell рассказал, кто ведет военный телеграм-канал «Рыбарь» По данным авторов расследования, проект получал деньги от Пригожина и может быть связан с ФСБ

Что еще The Bell писал о «Рыбаре»

The Bell рассказал, кто ведет военный телеграм-канал «Рыбарь» По данным авторов расследования, проект получал деньги от Пригожина и может быть связан с ФСБ