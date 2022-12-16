Лига безопасного интернета пригрозила обратиться в полицию из-за интервью Веры Полозковой Юрию Дудю

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Глава Екатерина Мизулина пригрозила обратиться в правоохранительные органы из-за высказываний поэтессы Веры Полозковой в интервью .

Мизулина в беседе с телеканалом «360» назвала «редкостной дичью» слова Полозковой об «Аллее ангелов» в Донецке — памятнике с именами погибших детей. Она пообещала, что юристы Лиги безопасного интернета проверят интервью Полозковой. «В случае выявления факта дискредитации вооруженных сил России, будет направлено обращение в правоохранительные органы», — сказала она.

Вера Полозкова во время интервью Юрию Дудю осудила войну России против Украины. Отвечая на вопрос Дудя об «Аллее ангелов» она сказала, что этот памятник бы не появился в Донецке, «если бы не вторглись туда с полусумасшедшими людьми, бандитами, не начали отжимать бизнес, не начали кошмарить людей».

Вера Полозкова — поэзия и война / вДудь вДудь

Вскоре после начала войны, в марте, поэтесса Вера Полозкова покинула Россию. Она осудила власти РФ из-за вторжения в Украину.

Екатерина Мизулина неоднократно писала доносы на известных людей. Так, после ее заявлений административные дела возбуждали против рэпера , OG Buda, Элджея, а также . Кроме того, после ее доноса блогера Некоглая (Николая Лебедева) депортировали из России,

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