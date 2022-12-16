Лига безопасного интернета пригрозила обратиться в полицию из-за интервью Веры Полозковой Юрию Дудю
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пригрозила обратиться в правоохранительные органы из-за высказываний поэтессы Веры Полозковой в интервью Юрию Дудю.
Мизулина в беседе с телеканалом «360» назвала «редкостной дичью» слова Полозковой об «Аллее ангелов» в Донецке — памятнике с именами погибших детей. Она пообещала, что юристы Лиги безопасного интернета проверят интервью Полозковой. «В случае выявления факта дискредитации вооруженных сил России, будет направлено обращение в правоохранительные органы», — сказала она.
Вера Полозкова во время интервью Юрию Дудю осудила войну России против Украины. Отвечая на вопрос Дудя об «Аллее ангелов» она сказала, что этот памятник бы не появился в Донецке, «если бы не вторглись туда с полусумасшедшими людьми, бандитами, не начали отжимать бизнес, не начали кошмарить людей».
Вскоре после начала войны, в марте, поэтесса Вера Полозкова покинула Россию. Она осудила власти РФ из-за вторжения в Украину.
Екатерина Мизулина неоднократно писала доносы на известных людей. Так, после ее заявлений административные дела возбуждали против рэпера Оксимирона, OG Buda, Элджея, а также Моргенштерна. Кроме того, после ее доноса блогера Некоглая (Николая Лебедева) депортировали из России,