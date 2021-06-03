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Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей рэпера Алишера Моргенштерна по административной о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд согласился с доводами полиции о том, что пропаганда наркотиков содержится в клипах «Розовое вино — 2» и «Family». Адвокат рэпера настаивал, что три из четырех лингвистических экспертиз пропаганды не нашли.

«Четыре года назад я сжег сто тысяч рублей, и это была неплохая реклама. Спустя четыре года я снова сжег сто тысяч рублей — и теперь об этом знает вся страна», — заявил сам Моргенштерн после суда. Рэпер также отметил, что будет обжаловать судебное решение.

В конце мая Лига безопасного интернета потребовала прокуратуру проверить на пропаганду наркотиков новый альбом Моргенштерна. В марте эта организация обращалась с аналогичным требованием относительно старых альбомов.

Клип Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» прокуратура проверяет на возможное оскорбление чувств верующих.

В декабре прокуратура в Санкт-Петербурге попросила суд запретить песню Моргенштерна «Я съел деда». Позже ведомство отказалось от этого требования.

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