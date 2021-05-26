Лига безопасного интернета пожаловалась на пропаганду наркотиков в новом альбоме Моргенштерна

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Директор Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной, заявила, что ее организация направила обращение в МВД по поводу пропаганды наркотиков в песнях рэпера Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев).

«Исполнитель Моргенштерн системно занимается пропагандой наркотиков в своем так называемом творчестве. Не исключением стал и новый альбом, в котором в трех треках волонтеры увидели прямую пропаганду и одобрение употребления наркотиков», — рассказала она ТАСС.

Речь идет о песнях «Бебебе», «Ретро рейв» и «Ты ослеп» с альбома «Million Dollar: Happiness», вышедшего 21 мая.

В марте Лига безопасного интернета уже просила Генпрокуратуру проверить творчество Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди детей.

В середине апреля полиция возбудила в отношении рэпера административное дело о пропаганде наркотиков из-за двух клипов «Розовое вино — 2» и «Family». Его рассмотрят в Зюзинском суде Москвы 3 июня. Также московской прокуратурой направлен на экспертизу клип Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» — в нем усмотрели возможное оскорбление чувств верующих.

В мае не состоялся концерт Моргенштерна в Петербурге. В Лиге безопасного интернета заявляли, что причиной этому стали жалобы родителей из-за пропаганды наркотиков в творчестве рэпера, но менеджмент артиста утверждал, что мероприятие перенесли из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

А вот альбом, на который пожаловались

«В свое сердце я впускаю лучших — там деньги, мама и Владимир Путин» У Моргенштерна вышел альбом «Million Dollar: Happiness». В одном из треков он просто рыгает

А вот альбом, на который пожаловались

«В свое сердце я впускаю лучших — там деньги, мама и Владимир Путин» У Моргенштерна вышел альбом «Million Dollar: Happiness». В одном из треков он просто рыгает

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