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Моргенштерн выпустил «Million Dollar: Happiness» — «главный альбом этого и следующего года» (ну, по версии самого музыканта). В названии отсылка к пластинке рэпера Фараона «Million Dollar Depression». Как отмечает The Flow, альбом вышел в день рождения давнего противника Моргенштерна — рэпера Кизару.

Номинально на «Million Dollar: Happiness» 13 песен. На самом деле их гораздо меньше. К примеру, на одном из треков Моргенштерн просто рыгает в течение 40 секунд (и хвастается тем, что за это ему дали сотню тысяч долларов).

Впрочем, кого это уже удивит ⬇️

Знаем-знаем, Моргенштерн уже надоел… Но тут такое дело: оказалось, он добавил в трек с Тимати «El Problema» секретный звук 💨

Впрочем, кого это уже удивит ⬇️

Знаем-знаем, Моргенштерн уже надоел… Но тут такое дело: оказалось, он добавил в трек с Тимати «El Problema» секретный звук 💨

Еще несколько треков оказались короткими скитами, то есть записями монологов Моргенштерна или его постоянного битмейкера Славы Марлоу, который якобы написал для альбома «последний бит» (над «Million Dollar: Happiness» работали сразу несколько битмейкеров). При этом один из таких скитов недоступен на стриминговых площадках. Его можно послушать только в телеграме музыканта (на альбом попал белый шум).

В остальных треках Моргенштерн хвастается деньгами, перепевает «Забирай меня скорей» группы «Руки вверх!» и признается в любви президенту России: «В свое сердце я впускаю лучших — там деньги, мама и Владимир Путин».

Послушать альбом можно здесь

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Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/15694083">MILLION DOLLAR: HAPPINESS</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/5781113">MORGENSHTERN</a> на Яндекс.Музыке

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