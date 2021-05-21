«В свое сердце я впускаю лучших — там деньги, мама и Владимир Путин» У Моргенштерна вышел альбом «Million Dollar: Happiness». В одном из треков он просто рыгает
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Моргенштерн выпустил «Million Dollar: Happiness» — «главный альбом этого и следующего года» (ну, по версии самого музыканта). В названии отсылка к пластинке рэпера Фараона «Million Dollar Depression». Как отмечает The Flow, альбом вышел в день рождения давнего противника Моргенштерна — рэпера Кизару.
Номинально на «Million Dollar: Happiness» 13 песен. На самом деле их гораздо меньше. К примеру, на одном из треков Моргенштерн просто рыгает в течение 40 секунд (и хвастается тем, что за это ему дали сотню тысяч долларов).
Еще несколько треков оказались короткими скитами, то есть записями монологов Моргенштерна или его постоянного битмейкера Славы Марлоу, который якобы написал для альбома «последний бит» (над «Million Dollar: Happiness» работали сразу несколько битмейкеров). При этом один из таких скитов недоступен на стриминговых площадках. Его можно послушать только в телеграме музыканта (на альбом попал белый шум).
В остальных треках Моргенштерн хвастается деньгами, перепевает «Забирай меня скорей» группы «Руки вверх!» и признается в любви президенту России: «В свое сердце я впускаю лучших — там деньги, мама и Владимир Путин».