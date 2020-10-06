Знаем-знаем, Моргенштерн уже надоел… Но тут такое дело: оказалось, он добавил в трек с Тимати «El Problema» секретный звук 💨

В июле рэпер Моргенштерн и его битмейкер Слава Марлоу предложили Тимати записать совместную песню. Музыканты пообещали, что трек послушает огромное количество людей, но не рассказали, каким способом этого добьются. При этом они выдвинули ряд условий: Моргенштерн сам напишет текст, а Марлоу создаст бит для будущего хита.

Обращение к Тимати SLAVA MARLOW

Тимати идея понравилась: «Дорогой друг, я с удовольствием принимаю все твои условия. И не буду вносить никаких корректировок и поправок в произведение». Вскоре Тимати приехал на домашнюю студию к своим коллегам, где ему включили бит нового трека. Рэпер не сдержал обещания и все-таки попросил добавить скрипку, подкрепив свои слова тем, что окончил музыкальную школу по классу скрипки. Моргенштерн и Марлоу согласились и признали, что скрипка действительно пришлась к месту.

Песню, получившую название «El Problema», записали, свели и выпустили в середине сентября вместе с клипом. Как и обещал Моргенштерн, трек за пару недель возглавил российские чарты, его крутили все главные радиостанции страны. За это время клип набрал больше 35 миллионов просмотров на ютьюбе; его показывали по федеральным телеканалам.

Внимание, мат! Если вас это не устраивает, посмотрите на набросок косой собаки, который победил в конкурсе рисунков.

Клип на «El Problema» MORGENSHTERN

И вот 5 октября Марлоу и Моргенштерн в своем видеоблоге наконец раскрыли секрет, который, по их задумке, сделает «El Problema» еще популярнее. Оказалось, Моргенштерн пукнул в бит Тимати — и мастерски замел следы.

SLAVA MARLOW

Идея подгадить Тимати родилась у Марлоу около года назад. Он общался со своим другом-битмейкером, разговор зашел о Тимати. В видеоблоге показали реконструкцию их диалога:

— Слушай, а вот чисто гипотетически… Если бы к тебе пришел Тимати, ты бы ему какой бит продал?

— Не знаю. Но я бы ему в бас пернул.

Год спустя Марлоу пришел с этой идеей к Моргенштерну, тот зааплодировал. Музыканты сразу решили документировать все на видео, чтобы после показать зрителям архивные кадры с творческим процессом. Собственно, этому и посвящена вторая часть видеоблога.

Осторожно: если вы не хотите знать подробностей того, как именно был создан секретный звук для трека Тимати, просто читайте дальше. Но если вам очень интересно, жмите на кнопку.

Как только Тимати уехал со студии, Марлоу и Моргенштерн принялись за работу. Они отказались от идеи взять готовый звук и решили, что «уплотнить звучание баса» (так и сказали) должен сам Моргенштерн. Дело не шло, поэтому рэпер съел банку гороха. После этого он лег на диван, рядом с которым стоял микрофон. В нужные моменты музыкант к нему подползал. На все про все ушло примерно два часа. В конце концов Моргенштерн со словами «Кажется, что-то есть, господа» записал удачный дубль. Марлоу зациклил этот звук, получил нужную ноту и подмешал в бас — так, чтобы звукоинженеры, которые будут сводить этот трек, ничего не заметили. Битмейкер слегка пожурил своего коллегу: «Ты испортил воздух и атмосферу в нашем коллективе».

По словам Моргенштерна, до выхода видеоблога ни Тимати, ни его команда не знали о секрете «El Problema». «Поздравляю с главным хитом карьеры, вам пукнули в главный хит», — заявил рэпер. «Тимур Ильдарович, ждем реакцию», — добавил Марлоу. В конце видео битмейкер заменил куплет Тимати на тот самый звук.

Тимати пока что не сформулировал какого-то внятного ответа. Однако он выложил в сторис скриншот видеоблога Марлоу и Моргенштерна с подписью «Они думают что партия сыгранна))) Опрометчиво.))» (авторские пунктуация и орфография сохранены). Есть в сторис Тимати и отрывок клипа на «El Problema». Там указано количество просмотров с тремя эмодзи выдувания воздуха. Вот такими: 💨💨💨.

Максим Иванов